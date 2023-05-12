Магомет-Али Ханов: Надо восстановить престиж воинской службы не только материально, но и морально

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил России – в самом разгаре.

Нас, мальчишек советской эпохи, готовили к службе в армии с самого детства. Этому способствовали многие мероприятия, проводимые как в школе, так и в стране нашей, в республике, в районе. Патриотизму, любви к нашей армии учили нас прекрасные произведения замечательных советских писателей и поэтов, таких как Аркадий Гайдар, Лев Кассиль, Валентин Катаев, Константин Симонов и другие.

А какой изумительный рассказ был у писателя Леонида Пантелеева под названием «Честное слово», где показан мальчик, проявивший настоящий мужской воинский характер, оставаясь даже в простой мирной игре верным данному слову не покидать без приказа вверенный ему пост! Сегодня эти произведения, к большому сожалению, выведены из списка литературы для учащихся. Что поделать, постаралась таки пятая колонна, чтобы у нынешнего подрастающего поколения не было памяти и патриотизма. Да, конечно, сегодня мероприятия по патриотическому воспитанию молодого поколения проводятся у нас в стране почти каждый день, но прерванную связь с советским периодом, а то и с эпохой Российской империи, где тоже были свои хорошие традиции по воспитанию молодых ребят, необходимо, считаю, восстановить. Без всего этого воспитание будет неполным.

Я служил в рядах Советской Армии. В военкомат меня провожали всей улицей, всем нашим микрорайоном, так было принято тогда. Вот эту традицию тоже, думаю, надо восстановить, ведь армия и сегодня у нас остается народной. По пути знакомые взрослые, отслужившие в войсках, давали свои советы, наставления. Это тоже было хорошим уроком, который обязательно пригодится ребятам в дальнейшей службе.

Служил я на самой западной границе СССР с Венгрией, Чехословакией и Румынией, откуда в июне 1941 года начиналась война. Наша войсковая часть относилась к железнодорожным войскам, а наш отдельный батальон носил гвардейское наименование. Это высокое воинское наименование часть получила за участие в боевых операциях Великой Отечественной войны в 1942 году. Батальон также участвовал в освобождении Советской Украины, ряда стран Восточной Европы, в том числе и Польши, от фашистов. Мне и моим сослуживцам посчастливилось служить в такой прославленной части и принять участие в апреле 1982 года в праздновании 40-летия гвардии железнодорожных войск. В тот день я получил и первую свою Почетную грамоту за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину и выполнение социалистических обязательств в честь 40-летия гвардии железнодорожных войск. Также не могу забыть и день принятия воинской присяги под боевым знаменем части 27 декабря 1981 года.

Надо обязательно восстановить престиж воинской службы. И не только материально, но и морально тоже. Если кто помнит, в советские годы во время весенней и осенней призывной кампании проводили День призывника. Призывники соревновались друг с другом в беге, в прыжках, подтягивании на турнике, поднятию гири, разборке и сборке автомата, метанию гранаты, строевой подготовке и т.п. Также были встречи призывников с ветеранами войны и труда. Сегодня можно организовать такие встречи с ветеранами войны в Афганистане, с чернобыльцами, участниками Специальной военной операции. Почему бы не вернуть эти прекрасные традиции в жизнь заново?

Сегодняшним призывникам желаю отличной службы и благополучного возвращения домой.

Источник: Голос степи