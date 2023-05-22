Магомедтагир Курачев исполнил «Журавли» Расула Гамзатова в Измайловском парке

Заслуженный артист России, народный артист Дагестана Магомедтагир Курачев, принимавший участие в фестивале в городе Москве, посвященном 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, поделился своими впечатлениями:

«Концерт проходил 21 мая в московском парке культуры «Измайлово». В программе участвовали дагестанские и московские певцы и хореографические коллективы, в частности, вокальный ансамбль «Дагестан» представлял 15 номеров. Это были ансамблевые и сольные песни, которые получили высокую оценку зрителей. Подтверждением тому явились громкие аплодисменты практически всех посетителей Измайловского парка. Я спел, конечно, и самую известную песню Расула Гамзатова – «Журавли». По реакции слушателей было видно, что никто не остался равнодушным».

Концерт длился восемь часов. Закрывал программу ансамбль «Дагестан» своей прекрасной одноименной песней, написанной также на стихи Расула Гамзатова. По завершении концерта его участники были награждены Благодарственными письмами Постоянного Представительства Республики Дагестана при Президенте Российской Федерации.

Как мы уже писали, 21 мая в Москве прошёл фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул», который был организован Постпредством РД при Президенте РФ.

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