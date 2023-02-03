Магомедшарип Абакаров награждён Представительством Правительства Дагестана в Рязанской области

Доброволец из села Игали Гумбетовского района Магомедшарип Абакаров награждён представителем Правительства РД в Рязанской области Наибом Раджабовым «За вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, взаимопонимания и взаимоуважения между народами РФ, сохранение этнокультурного многообразия, в формирование общероссийского гражданского самосознания, развитие и дружбы и сотрудничества между Республикой Дагестан и Рязанской областью».

Благодарность воину вручили в зоне СВО. Также Абакаров получил медаль «Ветеран боевых действий».