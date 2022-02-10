Магомедсалам Магомедов рассказал о том, что следует делать в условиях идеологической войны против России

Заместитель главы администрации Правительства РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что ведётся идеологическая война.

В этой связи, по словам замглавы АП, необходимо помнить, что российское государство создавалось как единение народов и системообразующим звеном исторически являлся русский народ.

«Благодаря объединяющей роли русского народа и многовековому межэтническому, межкультрурному взаимодействию на исторической территории российского государства сформировались уникальное этнокультурное и языковое многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и ценностям», — продолжил Магомедов.

В числе таких принципов и ценностей он назвал патриотизм, служение Отечеству, семью, созидательный труд, гуманизм, социальную справедливость, взаимопощь и коллективизм.