Магомедсаид Амиродинов из села Верхнее Инхо принял участие в освобождении Западной Украины, Молдавии, Чехословакии, Германии от нацизма

Магомедсаид Амиродинов из села Верхнее Инхо трудовую деятельность начал после окончания школы в далеком 1940 году заведующим избы-читальни, потом счетоводом в родном селе в колхозе им. Молотова.

В апреле 1942 года был призван в ряды действующей армии. Принял участие в обороне Северного Кавказа, Сталинграда, в освобождении Западной Украины, Молдавии, Чехословакии, Германии. Демобилизовался в апреле 1949 года.

Родина высоко оценила заслуги Магомедсаида Амирудинова. Он был награжден орденами «Отечественной войны» II степени и «Славы» III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

После демобилизации с 1949 по 1984 годы работал на разных должностях в финансовом отделе Гумбетовского и Ботлихского районов: участковым налоговым инспектором, старшим инспектором по бюджету, заместителем заведующего финансовым отделом.

Дважды был избран председателем колхоза в родном селе. В 1963 году окончил Буйнакский финансовый техникум. В 1967 году ему присвоено звание «Отличник финансовой работы СССР». Награжден грамотами СССР, РСФСР, РД. Стал победителем «Всесоюзных социалистических соревнований» в 1971 году. Умер в 1987 году в возрасте 64 лет. Похоронен в родном селе. Мы живы, пока жива память.