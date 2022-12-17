Магомедрасул Сулейманов в пятый раз отправился в зону СВО с гуманитарной миссией

Руководитель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов в пятый раз поехал в зону СВО с гуманитарной миссией. Он везёт участникам военной операции письма, посылки учащихся школ Гумбетовского района, зимнюю военную форму и другую продукцию. Гуманитарная помощь собрана по поручению главы Гумбетовского района Галипа Галипова.

Магомедрасул Сулейманов рассказал, что бойцы СВО очень радуются получению писем и посылок из дома, поблагодарил руководителя Гумбетовского района Галипа Галипова и всех, кто внёс свой вклад в организацию этих гуманитарных акций.