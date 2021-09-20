Магомедова Рисалат Магдибеговна доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ДГУНХ. Эксперт по выборам

В Республике Дагестан по итогам выборов зафиксирована высокая явка, которая была подтверждением проявления высокой гражданской позиции.

Беспрецедентная система независимого общественного наблюдения, показала высокое доверие к выборам, с точки зрения, как их легитимности и прозрачности, так и эффективности данного наблюдения на выборах.

Общественное наблюдение в таком ракурсе, это показатель демократических выборов.

ПАО «Ростелеком» установлены видеокамеры в помещениях 382 участковых избирательных комиссий и в помещениях всех 54 территориальных избирательных комиссий с выводом сигнала в день голосования на специальном портале в сеть «Интернет».

Ассоциация НОМ вела мониторинг хода голосования, на карту сообщений на портале НОМ24 поступала информация от наблюдателей практически со всех участков для голосования.

По итогам мониторинга на карту НОМ поступило более 2 тыс. сообщений по РД, сообщения информационного характера с фотоматериалами о том, что происходило на участках в реальном времени, как работает участок, как голосуют люди, опечатываются сейф-пакеты, выдаются бюллетени, голосование различных деятелей культуры, которое сопровождалось исполнением песен и танцев, все сообщения были проверены и должным образом отработаны.

В целом система работала бесперебойно и эффективно, что позволила оперативно реагировать на проблемные ситуации в избирательных участках, отправляя мобильные группы для их разрешения.

19 сентября 2021 года по состоянию на 18.00 часов проголосовали 76% избирателей, включенных в списки для голосования, как сообщается на официальном сайте Избирательной комиссии РД.

Санитарные нормы были соблюдены в полной мере. Все участки были оснащены средствами защиты (маски, санитайзеры), большинство членов избирательных комиссий и наблюдателей вакцинировались. Важную роль в деле защиты здоровья избирателей сыграл переход на многодневное голосование.

Итоги выборов показали высокую степень избирательной культуры и гражданского сознания, которые необходимы для формирования гражданского общества в стране. Эксперты по выборам охарактеризовали состоявшиеся выборы, как позитивные с минимальными проблемными ситуациями, что позволяет нам утверждать, что по Республике Дагестан избирательная компания прошла на отличном уровне.

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