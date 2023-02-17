Магомедкамиль Мусиев: «Многие ребята поехали в зону СВО, не боясь отдать свои жизни, надо и мне ехать!»

Жизнь под обстрелами и постоянное ожидание смерти заставляют военного поверить в любую возможность избежать гибели, здесь даже атеисты начинают верить и молиться.

Совсем юный парень, Мусиев Магомедкамиль, уроженец села Новокули Новолакского района, пошел служить в армию в город Майкоп. Здесь он понял, что не хочет просто прохлаждаться пока его соотечественники воюют.

Отслужив 3 месяца, он заключил контракт и уехал в зону СВО.

«Многие ребята поехали, не боясь отдать свои жизни, надо и мне ехать! А вдруг и я могу чем-то помочь», — решил тогда он.

«Даже, если б я находился дома и мне пришла повестка, я бы незамедлительно поехал на СВО», — признается он.