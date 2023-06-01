Магомедали Магомедов — политик, патриот, гражданин. К 93-летию со дня рождения

В преддверии дня рождения видного дагестанского государственного деятеля Магомедали Магомедова, внесшего значительный вклад в укрепление и развитие региона, вспомним основные этапы его жизни. Судьба послала Дагестану национального лидера Магомедали Магомедова в начале эпохи больших перемен. Он сумел сберечь республику от неминуемой угрозы распада, сохранить мир и единство республики. Магомедали Магомедович Магомедов настоящий патриот, который от ступени к ступени поднимался к вершине власти через созидательный труд. Он родился 15 июня 1930 года в селении Леваши Левашинского района Дагестанской АССР в семье горских тружеников. Детство Магомедали Магомедова пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. После окончания в 1949 году Левашинской средней школы Магомедали Магомедов выбрал одну из самых достойных и уважаемых профессий – профессию учителя. В 1950 году он поступил в Дагестанский учительский институт, который через два года успешно окончил. Работал учителем, затем – директором Верхнелабкинской семилетней школы Левашинского района, позже заведовал Левашинским районным отделом народного образования. В 1957 году Магомедали Магомедова назначили председателем колхоза имени Коминтерна, а в 1966 году – начальником Левашинского сельскохозяйственного производственного управления. В 1968 году он заочно окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, а в 1969 году был избран председателем Левашинского райисполкома. В декабре 1970 года Магомедали Магомедов переходит на партийную работу и становится первым секретарем Левашинского райкома КПСС. Через пять лет, в сентябре 1975 года, его назначают заведующим сельскохозяйственным отделом Дагестанского обкома КПСС. С января 1979 года Магомедали Магомедов начинает работать в Правительстве Дагестана сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года становится председателем Совета министров республики. В августе 1987 года на шестой сессии Верховного Совета XI созыва Магомедали Магомедов становится главой законодательной власти и избирается председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР. В 1990 года Магомедов был избран народным депутатом РСФСР и народным депутатом Дагестанской АССР. На I Съезде народных депутатов Дагестанской АССР 24 апреля 1990 года избран председателем Верховного Совета Дагестанской АССР. В декабре 1993 года Магомедов был избран членом Совета Федерации по Дагестанскому двухмандатному избирательному округу №5. Являлся членом Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. 26 июля 1994 года Магомедали Магомедович Магомедов избран председателем Государственного Совета РД. В январе 1996 года он вновь вошел в состав Совета Федерации. 22 марта 1996 года Конституционное Собрание РД продлило полномочия Государственного Совета до 26 июля 1998 года. Летом 2002 года решением Конституционного Собрания РД М. Магомедов вновь избран председателем Государственного Совета. На этом высоком посту он работал до февраля 2006 года. Четверть века Магомедали Магомедов занимал высшие руководящие должности в системе государственного управления республики, 15 из них – был главой Дагестана. Биография Магомедали Магомедова — это жизненный путь человека, который стремился приложить все свои силы для процветания Дагестана и оказался у вершины власти в тяжелейшую эпоху, когда само существование страны и республики не раз было под вопросом. Именно Магомедали Магомедов наряду с ведущими политиками страны стоял у истоков современной российской государственности. После распада СССР угроза территориальной целостности нависла и над новой Россией. Его принципиальная позиция в вопросе сохранения единства страны сыграла тогда большую роль. 31 марта 1992 года в Москве был подписан федеративный договор и договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти России и органами власти республик в ее составе, закрепивший существующий и поныне порядок взаимоотношений между федеральным центром и регионами. 10 апреля 1992 года этот знаковый документ был включен в Конституцию РФ. Время, когда Магомедали Магомедов встал во главе Дагестана, легким не назовешь. В 1991 году была практически полностью разрушена вертикаль власти и в республике, и во всей стране. В этих условиях приходилось собирать и создавать государство заново. В Дагестане этот процесс осложнялся многими серьезными факторами. Созданные в годы перестройки национальные движения пытались разделить республику по национальному признаку. Поднимал голову нарождающийся религиозно-политический экстремизм. В таких тяжелых условиях Магомедали Магомедову предстояло каждый день принимать сложные и ответственные решения, от большинства которых зависела судьба Дагестана. Каждый шаг Магомедали Магомедова становился знаковым. Его политическая воля, мужество и мудрость не позволили деструктивным силам погрузить республику в пучину беззакония. Магомедали Магомедов никогда не был кабинетным руководителем. Не было ни одного значимого события в жизни республики, в котором он не принимал бы деятельного участия. Когда случалась беда, глава Дагестана незамедлительно прибывал на место событий. Несмотря на реальную опасность, он первым был там, где требовалась его помощь: посещал раненых в больницах и госпиталях, встречался с семьями погибших и пострадавших от террористических актов. Деструктивные силы в те годы не раз прибегали к самым беспощадным и позорным акциям, чтобы дискредитировать власть в республике: взрывали многоэтажные дома, совершали теракты, жертвами которых становились мирные граждане, дети и женщины. Но благодаря принципиальной и честной позиции Магомедова дагестанцы ни разу не дали ввести себя в заблуждение и трезво оценивали ситуацию. Созданная Магомедали Магомедовым система государственного управления позволила Дагестану преодолеть трудности переходного периода и стать полноправным субъектом Российской Федерации. Республика Дагестан пришла на смену Дагестанской АССР и стала ее правопреемницей. Магомедали Магомедов стал одним из основателей современной дагестанской государственности и новой политической системы. В 1994 году была принята новая Конституция Дагестана, в которой было закреплено равноправие всех дагестанских народов. Согласно Конституции, в Дагестане был создан уникальный орган государственного управления – Государственный Совет, в котором были представлены все народы республики. Магомедали Магомедов был первым и бессменным председателем Государственного Совета Дагестана с 1994 по 2006 годы. Сбалансированная и взвешенная политика дагестанского лидера не давала шанса раскачать и вывести из-под контроля ситуацию в республике. Хотя такие попытки постоянно предпринимались и извне, и изнутри Дагестана. Самыми известными из них стали события 20 и 21 мая 1998 года. В момент, когда глава Дагестана находился в Москве, отдельные лидеры национальных движений и экстремистски настроенные элементы спровоцировали массовые беспорядки в Махачкале. Введенная в заблуждение толпа, поддавшись на провокационные призывы экстремистов и провокаторов, прорвалась в здание Дома Правительства республики. Здание было захвачено и разграблено. Это оказалась первая в новейшей российской истории и, к счастью, безуспешная попытка вооруженного переворота и свержения законной власти в одном из регионов России. Управление республикой на время было парализовано: над столицей Дагестана ненадолго взвилось зеленое знамя, не имевшее ничего общего с черными целями экстремистов. В той тяжелейшей ситуации Магомедали Магомедов принял мужественное решение лично пойти на переговоры с экстремистами, дабы избежать жертв и кровопролития. И хотя многие члены команды отговаривали его от такого рискованного шага, глава Дагестана, приехав из аэропорта, решительно прошел к своему кабинету сквозь вооруженную толпу. Авторитет Магомедали Магомедова был так велик даже среди этих агрессивно настроенных людей, что никто из них не посмел и слова сказать в его адрес. Чтобы рассеять боевиков, некоторые горячие головы из силовых структур предлагали открыть огонь по заполнившей площадь толпе, в которой было немало случайных и непричастных к противозаконным действиям людей. Но Магомедали Магомедов категорически отказался от этого и, рискуя собственной жизнью, взял ситуацию под личный контроль. Благодаря его мудрой и мужественной позиции экстремистов удалось нейтрализовать, и в кратчайшие сроки порядок в столице республики был восстановлен. Наиболее ярко талант Магомедали Магомедова как лидера и организатора высочайшего уровня проявился в августе и сентябре 1999 года, когда вооруженные банды международных террористов трижды осуществили массированное вторжение в Дагестан с территории соседней Чечни. Магомедали Магомедов смог в очень короткий срок мобилизовать все силы для отражения агрессии и стабилизации обстановки. Принятые им в то тяжелое время стали примером беззаветного и мужественного служения своей Родине. Лидер республики сумел объединить усилия всех дагестанцев, выступил с обращением к соотечественникам, что позволило быстро вернуть ситуацию в управляемое русло. Магомедали Магомедов выдвинул идею создания в Дагестане отрядов самообороны, и именно это поистине народное ополчение приняло на себя первый натиск незаконных вооруженных формирований, рвавшихся захватить Дагестан. Четкие действия Магомедова, сумевшего консолидировать все силы внутри республики и заручиться мощной поддержкой федерального центра, привели к скорому изгнанию агрессоров с дагестанской земли. Нарастающие экономические и социально-политические проблемы 90-х годов прошлого века усугублялись тем, что после начала первой чеченской войны республика оказалась в состоянии настоящей экономической блокады. Руководству Дагестана довелось приложить немало усилий, чтобы в обход Чечни была построена новая железная дорога «Карланюрт – Кизляр» и ветка газопровода «Моздок – Казимагомед». Пришлось переносить построенные еще в советские годы, невзирая на административные границы, многочисленные коммуникации, в том числе линии связи и электропередач, благоустраивать сулакскую трассу. Это позволило обеспечить функционирование экономики Дагестана в нормальном режиме. Деятельность Магомедали Магомедова на посту главы Дагестана – это пример честного отношения к своей работе и к своему долгу. Вознесшись на вершину власти, он не стал политическим небожителем, а всегда оставался руководителем поистине народным, и в этом его настоящее величие и неподдельная мудрость. Магомедали Магомедович стремился вникнуть в любую проблему, порой даже ту, которая, казалось бы, не имела прямого отношения к руководителю такого высокого уровня. Вклад Магомедали Магомедова в становление и укрепление российской и дагестанской государственности чрезвычайно велик. Политик с колоссальным опытом работы, он ни разу не позволил себе поддаться сиюминутным веяниям и политической конъюнктуре. В любой обстановке Магомедали Магомедов сохранял мужество и выдержку. Именно это и позволило Дагестану с честью выйти из многих опасных ситуаций и преодолеть громадные трудности на пути к мирной созидательной жизни. Отчизна высоко оценила заслуги Магомедали Магомедова. Он награжден многими государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, который председатель Госсовета Дагестана получил первым из всех руководителей российских регионов.

Источник: Мирмол