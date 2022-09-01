Магомед-Султан Магомедов принял участие в открытии детского сада в с. Доргели

Государственный секретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов и руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев приняли участие в открытии детского сада №34 «Ая» в с. Доргели.

Детский сад «Ая» рассчитан на 200 мест, создано 50 рабочих мест. Магомед-Султан Магомедов поздравил школьников и родителей с открытием нового сада в селе. «Сегодня у нас очень радостное событие — открытие детского сада. Как вы сами видите,здесь созданы все условия для развития детей, построен он по всем новейшим технологиям. В этом садике лучшее оборудование, мебель,что есть в стране, тут собрано все самое лучшее. Я хочу, чтобы в этом садике было очень комфортно нашим детям и воспитателям», — отметил Госсекретарь.

Также он поблагодарил главу республики Сергея Меликова за поддержку в строительстве данного учреждения. После официальной части для гостей провели экскурсию по детскому саду, они осмотрели медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с самыми строгими современными требованиями. Осмотрели методический кабинет, просторный и чистый пищеблок, спортивный и музыкальный зал. В завершение гости провели собрание с активом села и района.