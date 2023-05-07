Магомед Шарипов: «Я горжусь, что мои предки защищали свободу нашей страны»

Учитель истории КЦО школа 15 города Каспийска Магомед Шарипов, комментируя состоявшуюся сегодня репетицию парада в честь Дня Победы, отметил, что ежегодно 9 мая посещает торжественный парад.

«Я горжусь тем, что мои дяди — Гаджи и Арип Шариповы сражались в годы Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей страны. Один из них героически погиб в бою, это произошло в самом конце войны, в городе Кенигсберге, тогда столице Восточной Пруссии, сейчас Калининградская область. Второй мой дядя дошёл до Чехословакии, освобождал Прагу, награжден многими орденами и медалями.

Я горжусь тем, что наша молодёжь активно участвует в мероприятиях патриотического характера. И сегодня я пришёл с моими учениками на репетицию парада, чтобы школьники, подрастащее поколение знали в какой сильной и великой стране они живут.

Поздравляю всех дагестанцев, жителей России, других стран с наступающим праздником, с Днём Победы», — сказал педагог.

Источник: Зори Табасарана