Магомед Расулмагомедов поддержал решение Президента России о мобилизации

Командир республиканского отделения ТОКС, полный кавалер орденов Красной звезды Магомед Расулмагомедов на акции-концерте «Своих не бросаем!» в Махачкале рассказал, что поддерживает решение Президента России Владимира Путина о мобилизации в стране.

«От имени движения ТОКС, общественного совета при ГУ МЧС по республике, союза офицеров, инвалидов войны в Афганистане, фонда «Победа» скажу, что мы поддерживаем решение нашего президента по проведению референдума по случаю присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и мобилизации в России. Мы за восстановление исторической справедливости», – отметил он.