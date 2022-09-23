Общество

Магомед Расулмагомедов поддержал решение Президента России о мобилизации

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Командир республиканского отделения ТОКС, полный кавалер орденов Красной звезды Магомед Расулмагомедов на акции-концерте «Своих не бросаем!» в Махачкале рассказал, что поддерживает решение Президента России Владимира Путина о мобилизации в стране.

«От имени движения ТОКС, общественного совета при ГУ МЧС по республике, союза офицеров, инвалидов войны в Афганистане, фонда «Победа» скажу, что мы поддерживаем решение нашего президента по проведению референдума по случаю присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и мобилизации в России. Мы за восстановление исторической справедливости», – отметил он.

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