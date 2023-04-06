Магомед Патхулаев принял участие в обсуждении вопросов весенней призывной кампании в Ботлихском районе

В рамках рабочей поездки в Ботлихский район депутат Магомед Патхулаев принял участие в совещании под руководством главы муниципалитета Руслана Гамзатова по вопросу начала организации весенней призывной кампании.

С информацией о проводимой в районе работе по организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в апреле-июле 2023 года, выступил военный комиссар Ботлихского и Ахвахского районов Албегаджи Умайгаджиев.

Магомед Патхулаев отметил необходимость широкого привлечения ветеранских, общественных организаций, духовенства и депутатского корпуса при проведении призывной кампании, а также проведения мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы.

«Вопросам реализации весенней призывной кампании и заключения контрактов желающими проходить службу Главой республики уделяется важное внимание», — заметил парламентарий.

Предваряя обсуждение, Магомед Патхулаев провел встречу с главой района Русланом Гамзатовым. Во встрече приняли участие и председатель районного Собрания депутатов Магомеднаби Омаров, заместители главы администрации Ахмед Лабазанов и Ахмед Магомедов, директор управления социальной защиты населения Ахмед Магомедов.

Руслан Гамзатов рассказал, что весенний призыв в районе уже стартовал и все предусмотренные мероприятия призывной комиссией проводятся в штатном режиме.

Далее участники встречи обсудили ход реализации республиканских инвестиционных проектов, проведения капитального ремонта школ по федеральной программе, а также вопросы, связанные с заключением социальных контрактов с населением.

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