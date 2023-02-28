Магомед Патхулаев: «Председатель Правительства проделал глубокий анализ, такого отчета у нас давно не было»

Магомед Патхулаев депутат НС Дагестана прокомментировал отчетный доклад Правительства за 2022 год.

«В своем отчете Председатель Правительства обратил внимание на все отрасли республики. В отличии от предыдущих годов, все поставленные цели и задачи в этом году были выполнены успешно. Судя по докладу, который предоставил Председатель Правительства РД мы видим, что проделал глубокий анализ, такого отчета у нас давно не было. Такой глубокий отчет давно у нас не был. Впервые, в соответствии с внесёнными изменениями в конституцию РД, Председатель Правительства выступил сегодня», — сказал Магомед Патхулаев.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/magomed-pathulaev-predsedatel-pravitelstva-prodelal-glubokij-analiz-takogo-otcheta-u-nas-davno-ne-bylo/