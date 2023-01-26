В рамках прямой линии с Главой Республики Дагестан, в числе одних из первых прозвучал вопрос касательно сферы ЖКХ, точнее, системы водоснабжния. Комментируя данный факт, Председатель Совета ветеранов Агульского района Магомед Омаров выразил мнение, что водный вопрос всегда был актуальным.

«Сегодня в нашем муниципалитете тоже сложилась сложная ситуация по воде. Замерзли общественные источники, у людей в домах нет воды. Конечно, это следствие и погодных условий, низких температур и отсутствия природных осадков. Важно, что наш глава уделяет внимание решению этих проблем и активно реагирует на нужды людей. Так, благодаря Закиру Гусейновичу, вода появилась у жителей села Мисси», — отметил Омаров.

Ситуацию осложняет тот факт, что помимо частных систем водоподведения замерзли и общественные источники воды.

Напомним, в рамках Прямой линии с Главой Республики Дагестан, которая состоялась 25 января, Сергею Меликову были заданы более четырех с половиной тысяч вопросов касательно разных сфер жизни региона.