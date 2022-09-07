Магомед Омаров прокомментировал инициативы Главы Дагестана

С 5 по 8 сентября Глава Дагестана Сергей Меликов принимает участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, на котором в рамках совещаний и круглых столов с руководителями субъектов и федеральными экспертами обсуждаются вопросы развития экономики страны.

6 сентября Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания Госсовета в рамках ВЭФ с участием Президента РФ Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Отрадно, что предложение Главы нашего региона создать в городах-курортах туристическую полицию, нашел положительный отзыв и у Президента России.

Владимир Путин поддержал идею о создании туристической полиции на российских курортах. «Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно», — сказал Владимир Путин.

В рамках Восточного экономического форума Глава Дагестана Сергей Меликов также провел круглый стол, посвященный мастер-планированию туристических территорий и развитию обеспечивающей инфраструктуры. По итогам обсуждения глава Дагестана выступил с рядом предложений по развитию макротерриторий, усовершенствованию обеспечивающей инфраструктуры, решению земельных, дорожных, коммунальных, природоохранных вопросов в сфере туризма.

«Эта отрасль очень перспективная для нашего горного края. Я уверен, что по итогам форума руководитель Дагестана добьется много важных решений и предложений социально — экономического характера для родного региона», — отметил Магомед Омаров, председатель Совета старейшин МР «Агульский район».