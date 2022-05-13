Магомед Омаров: «Мы, народы Кавказа, с давних времен славились своим гостеприимством»

В связи с возникшей ситуацией на Украине основное население ДНР и ЛНР вынуждено было покинуть свои дома и бежать в Россию в поисках помощи. Руку помощи беженцам этих республик протянул и Дагестан. В связи с этим Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении более 80 млн рублей на случай прибытия беженцев ДНР и ЛНР. Данное распоряжение прокомментировал Председатель Совета старейшин Агульского района Омаров Магомед Рамазанович.

«Я горжусь, что я живу в Дагестане. Мы, народы Кавказа, с давних времен славились своим гостеприимством. С уверенностью могу сказать, что руководство республики оказало и будет оказывать всю необходимую помощь беженцам, на таком уровне, что они даже не почувствуют свое нахождение на чужбине. Тем самым, оказывая помощь нашим соотечественникам, мы в очередной раз доказываем, что мы своих в беде не бросаем, и всегда встаем на защиту прав нашей Родины», — высказал Омаров.

Батитай Габибулаева