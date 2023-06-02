Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»

В рамках форума «Дерзай», организованного Российским движением детей и молодежи «Движение первых» прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибка — это не страшно».

В качестве спикера выступил эксперт по финансовой грамотности, руководитель проекта «Деньги есть» Магомед Омаров. Он рассказал начинающим юным предпринимателям, как правильно распоряжаться своими финансами и инвестировать их.

«Если вы хотите открыть свое дело, то вы должны понимать какие цифры в вашем бизнесе есть, понимать и отслеживать эти цифры. Потому что бизнес – это в первую очередь деньги. Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги. Если вы решили заняться тем или иным делом, то первое, что вы должны учитывать – это ли в этом деле деньги и перспектива. В бизнесе есть правило – если ты любишь то, чем занимаешься, то это обязательно принесет тебе прибыль и будет иметь перспективу на дальнейшее развитие. Именно поэтому в первую очередь нужно учитывать свое отношение к делу, если оно вам не нравится, будет печально. Если вы хотите начать свое дело, то нужно научиться считать деньги, т.е. разделять деньги бизнеса и ваши личные и ни в коем случае никогда их не смешивать», — отметил Омаров.

Источник: Мирмол