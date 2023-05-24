Магомед Магомедов высказался по поводу формирования общественной палаты РД

«Идёт формирование общественной палаты республики, и не могу не высказаться по этому поводу. Есть активные общественники, которые не сомневаюсь, попадут в палату по остальным спискам. Обращает внимание то, что по спискам от Главы Республики и от Народного Собрания в палату предлагаются персоны, может и с меньшей медиа активностью, но представляющие реально важные секторы общественной деятельности. Нет сомнения, что никто не защитит интересы семей участников СВО лучше и грамотнее Энгельса Гаджимагомедова. Магомед Арипов — профессионал, сам прошедший Афганскую кампанию, человек, пропускающий проблемы воинов интернационалистов «через себя».

Бика Алиева на порядок глубже многих погружена в проблемы инвалидов. Список можно продолжить, но и этого достаточно.

Особенностью предлагаемых кандидатур является то, что они не гремят в медиа пространстве, но при этом ведут дела по важнейшим секторам общественной жизни, защищая интересы определенных социальных групп.

Уверен, что мы(РИА «Дагестан») вместе с общественниками приложим усилия принести максимум пользы жителям республики», — сказал руководитель РИА Дагестан.