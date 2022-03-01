Магомед Магомедов: «Санкции приведут не к экономическим проблемам, а, наоборот, к росту рынка»

На платформе РИА «Дагестан» стартует авторский проект руководителя агентства Магомеда Магомедова «Заметки на полях». Обсудить темы можно на личном канале Магомедова в сети Telegram.

Первой темой рубрики стали его размышления о санкциях против нашей страны:

«В текущей ситуации Запад принимает массированные санкционные ограничения в отношении России. Наша страна приняла решение о применении контрсанкций в отношении тех стран, которые участвуют в принятии враждебных экономических мер. Экономические последствия для западных стран могут оказаться куда сильнее, чем предполагалось. Роль России на сегодня в мировой экономике недооценена. Например, в результате «закрытия неба» для западных авиакомпаний акции авиаперевозчиков, в отношении которых Российская Федерация ввела контрсанкции, упали на 6%-30% процентов. Это достаточно серьезные потери.

Если говорить о влиянии России на рынок энергоносителей, санкции Запада настолько неэффективны, что даже США рассматривают вопросы вывода некоторых компаний ТЭК из-под собственных санкций, опасаясь сильного роста мировой цены на нефть. При этом ОПЕК демонстрирует значительное понимание ситуации и пока не проявляет враждебности к РФ. Цена за баррель уже в несколько раз проходила отметку в 100 долларов. Что, если Россия пойдет на приостановку экспорта нефти и газа? Думаю, для Запада это будет некая экономическая катастрофа, которая вызовет экономический кризис энергокомплекса и, как следствие, рост социальной напряженности.

Если Россия перейдет на расчеты затрат на энергоносители в рублях, Запад будет вынужден отменить запрет на использование российской валюты. Курс рубля не только сбалансируется, но и придет в нормальное русло, потому что интересы экспортеров и импортеров приведут к неизбежной поддержке рубля. Валютное поступление не только не уменьшится, но и, возможно, увеличится. Углеводороды востребованы во все времена.

Санкции приведут к тому, что экспорт российской продукции перенастроится с ориентиром на страны Юго-Восточной Азии и азиатских партнеров в целом, что тоже не может не ударить по экономике западных стран. Наши отношения с Китаем будут только укрепляться. Думаю, в вопросах импорта высокотехнологичных материалов КНР способна полностью скомпенсировать и потребность РФ, к чему ситуация неизбежно приведет, если санкции останутся на длительное время.

Сейчас практика показывает, что ни отключение от SWIFT, ни блокировка расчетов российских банков посредством карт Visa и MasterCard не способы действенно повлиять на экономическую ситуацию в России. За достаточно небольшой для экономики период Россия смогла создать собственную платежную систему «Мир». На случай отключения от SWIFT у РФ есть резервные механизмы, которые минимизируют последствия.

Также можно спрогнозировать резкую цифровизацию финансового рынка России. В 21 веке финансовые механизмы уже не те. Не стоит забывать про криптовалюты. Надо отметить, достаточно крепких криптовалют более десяти, в которых можно проводить расчеты между странами и поставщиками. Каких-то проблем с логистикой капитала санкции не создадут однозначно. Это невозможно.

Самое важное – прекращение оттока капитала из России приведет к тому, что и наша промышленность, и внутренние производства будут неизбежно расти. Это сыграет положительную роль в формировании товаров для импортозамещения и роста собственного рынка внутри страны.

По итогу, санкции приведут не к экономическим проблемам, а, наоборот, к росту рынка. Какие западные компании страдают от санкций? В первую очередь, это высокотехнологичные компании, которые достаточно успешно продавали на рынках России цифровую продукцию и услуги. В этом плане санкции играют против самого Запада. Так, например, маркет-платформы Apple и Google сегодня несут значительные убытки. Достаточно большой рынок с еще большим потенциалом сегодня закрывается для западных компаний и не приносит дохода. То же самое можно сказать о компаниях, которые оказывают развлекательные услуги. Массово отменяются концерты и гастроли зарубежных исполнителей. Кто от этого больше теряет? Сам Запад.

А ограничение передвижения туристов явно отрицательно скажется на принимающих странах, где россияне тратили достаточно значительные средства.

В эпоху глобализации экономики санкции перестают быть каким-то ключевым и действенным инструментом. Тот, кто решается на санкции в экономике, принимает их и против себя».