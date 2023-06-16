Магомед Магомедов: «Президент еще раз дал понять, что во главе угла сегодня стоит человек»

Официальный представитель Правительства Республики Дагестан в КЧР Магомед Магомедов поделился комментарием после прослушивания выступления Президента РФ В.В. Путина на ПМЭФ-2023.

«Выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме произвело на меня огромное впечатление. Это системная программа, в которой мы четко видим направление дальнейшего развития российской экономики. Более того – здесь все предельно четко и ясно – что, когда, кому и как надо делать.

Особо обратил внимание на социальный блок. Президент еще раз дал понять, что во главе угла сегодня стоит человек, его нужды и чаяния, его уверенность в завтрашнем дне», — заявил Магомед Магомедов.

Источник: Зори Табасарана