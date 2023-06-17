Магомед Магомедов: «Не западом едины — в мире много здравомыслящих стран»

Руководитель РИА «Дагестан» работающий на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал выступление Владимира Путина на пленарном заседании.

«ПМЭФ показал, что полная изоляция в современном мире невозможна, и что мир возвращается к многополярности. Знаковым является визит президента Алжира вместе с Владимиром Путиным и его участие в пленарном заседании. Также, надо отметить, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты стали главным гостем экономического форума. Всего в форуме приняли участие около двадцати стран, и значительная их часть представляла арабский мир.

Говоря о специальной военной операции, думаю, что более доходчиво объяснить причины и доказать наличие цветущей нацистской идеологии на территории Украины, чем это сделал Владимир Путин, невозможно. Продемонстрированные документальные кадры не могли оставить не тронутыми здравомыслящих людей.

В итоге, не смотря на нежелание западных стран видеть факты и слышать аргументы, остальной мир их все же понимает. Как бы это не звучало: от санкций мы только крепнем. Крепнет экономика. Не просто экономика: шестая экономика мира, и у нас впереди большой потенциал. И выступление российского лидера еще больше консолидирует и стимулирует наше общество», — рассказал Магомед Магомедов.

Источник: РИА «Дагестан»