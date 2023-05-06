Магомед Курбанов: «Знамя нашей победы будет водружено над поверженным врагом»

С 1 мая по всему Дагестану проходят мероприятия в рамках патриотической акции «Знамя Победы», инициированной главой республики Сергеем Меликовым в 2022 году. Акция проводится в память о символе великой Победы над фашизмом — знамени, водруденным над рейхстагом 1 мая 1945 года. Свое мнение о проводимых мероприятиях в рамках акции высказал глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

«Сегодня весь Дагестан присоединяется ко Всероссий акции «Знамя Победы». Это знамя свято для каждого из нас. В нынешние дни его значение наполнено новым смыслом. Наши военнослужащие вновь показывают всему миру: у подвига победителей нет срока давности. Наши отцы и братья одолели нацизм в годы Великой Отечественной войны и сегодня их внуки с честью доказывают, что они достойные наследники победителей.

Большой вклад в будущую победу над современными приспешниками нацизма внесли Герои России, табасаранцы генерал-полковник Рустам Мурадов, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, капитан Руслан Курбанов и капитан Магомед Исрафилов, который пал смертью храбрых в боях за Херсонскую область. Десятки солдат и офицеров из Табасаранского района награждены различными наградами за мужество и героизм, проявленные в боях против нацистов. Мы никогда не забудем, что 49 военнослужащих из района пожертвовали своими жизнями ради мира в нашей стране и обеспечения светлого будущего наших детей. Мы обязаны их помнить и сделать все возможное, чтобы Знамя Победы вновь взвилось над логовом поверженного врага.

Хотел бы также добавить, что сегодня в районе открыты мемориальные доски в семи образовательных учреждениях, в которых учились военнослужащие, отдавшие свои жизни в ходе специальной военной операции.

Также ещё в трёх населенных пунктах района установлены памятники участникам Великой Отечественной войны. Это ещё раз показывает патриотический дух и табасаранцев, и всех жителей Дагестана.

Победа будет за нами!»

Источник: Зори Табасарана