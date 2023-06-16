Магомед Курбанов: «Роль и место Дагестана в нынешних условиях значительно возросли»

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов прокомментировал проходящий в эти дни Международный экономический форум в Петербурге: «Форум текущего года проходит в абсолютно новых обстоятельствах разворота на Юг-Восток. Приоритетная задача, которую Президент страны поставил перед нами это, чтобы наша экономика развивалась. Глава республики выехал подписать Соглашения с 5-6-тью регионами. Все уже поняли, что Дагестан занимает ведущее место в этом развороте, и это только начало. Подписание Главой Дагестана Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, в том числе и с Губернатором Новосибирской области А. А. Травниковым, даст нам новый импульс для социально-экономического развития региона, улучшит отношения между нашими регионами и позволит перейти на новый уровень развития».

Источник: Мирмол