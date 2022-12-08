Магомед Курбанов напутствовал на военную службу очередную группу призывников с Табасаранского района

Вчера, 7 декабря, из Табасаранского района отправили очередную группу срочников на военную службу в ряды Вооруженных сил России.

Провожать новобранцев прибыли руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов, его заместитель Ринат Мирзабалаев, а также родные и близкие срочников.

Обращаясь к срочникам, военный комиссар района Садык Мурадалиев отметил, что сегодня отправляется 9 группа срочников с района. Они отправятся в республиканский сборный пункт и оттуда их направят в воинские части страны для прохождения воинской службы. Он также заверил, что все срочники будут служить на территории Российской Федерации России и в зону СВО их не отправят.

Напомним, что осенний призыв в этом году стартовал на один месяц позже обычного — с 1 ноября, в связи с проведением мероприятий частичной мобилизации и завершится к концу декабря. Добрые слова и пожелания в адрес призывников высказали и присутствующие на проводах и родители. В завершение мероприятия все присутствующие сделали памятное фото.