Магомед Кудиямагомедов принял участие в праздновании 65-летия города Гаджиево в Мурманской области

Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Кудиямагомедов 17 сентября, в составе дагестанской делегации принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия города Гаджиево в Мурманской области, названного в честь дагестанского героя-подводника Магомеда Гаджиева.

В составе делегации — глава администрации МО «Гунибский район» Мудунгаджи Кадыров, генеральный директор ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи» Пахрудин Магомедов, глава администрации села Мегеб Исрапил Магомедов, доктор исторических наук, профессор, заведующего отделом Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, племянник Магомеда Гаджиева-Муртазали Гаджиев.

В этом году юбилей города совпал с 115-летием со дня рождения Героев Советского союза, погибших в годы Великой Отечественной войны, легендарных подводников Николая Лунина и Магомеда Гаджиева.

Представители Республики Дагестан были тепло приняты гаджиевцами. Они выразили благодарность главе Мурманской области Андрею Чибису, командующему Северным флотом, герою России Александру Моисееву и всем, кто содействовал организации данного мероприятия и за сохранение памяти о Магомеде Имадутдиновиче Гаджиеве.

В рамках визита дагестанская делегация в знак уважения подводников, погибших при исполнении воинского долга, возложила цветы к памятнику Магомеду Гаджиеву, мемориалу героям — подводникам Великой Отечественной войны и почтила память героев минутой молчания.