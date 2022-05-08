Магомед Кудаев принял поздравления с Днём Победы от руководства Дагестана

В преддверии Дня Победы ветеранам Дагестана оказывается особое внимание со стороны высшего руководства. Так, ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Кудаева от имени Главы Дагестана Сергея Меликова, председателя НС РД Заура Аскендерова, председателя Правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова поздравили Юрий Левицкий и Рамазан Джафаров. Они вручили ему подарки и побеседовали о его жизни.

Магомед Кудаев родился в Лакском районе и с 1942 года служил в Красной Армии. Был тяжело ранен и прикован к постели. Однако поправился и вернулся в ряды в качестве связиста и командира отделения.

Имеет много наград: медалей, орденов.