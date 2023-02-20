Магомед Иманалиев: «У врачей есть такая особенность, что они могут мобилизоваться тогда, когда это нужно»

В ходе телемарафона акции «Все для победы» член регионального штаба Народного фронта Магомед Иманалиев рассказал о миссии врачей в зоне специальной военной операции.

«В Дагестане практически нет людей незадействованных в помощи участникам спецоперации. Мы дважды проводили сбор денежных средств для помощи нашим ребятам. Сейчас эта акция продолжается». Рассказал Иманалиев, который по совместительству является руководителем больницы скорой помощи, о том, как поддерживаются семьи мобилизованных: «Стоит сказать, что родственники участников СВО, если попадают в нашу больницу, находятся на особом учете в соответствии с распоряжением Минздрава… К нам иногда привозят перенервничавших матерей, жен… Если мы даже не выявляем у них патологий, то все равно оставляем их в больнице, проводим беседу, поддерживающее лечение».

Рассказал Иманалиев и о том, что один из их медиков даже отправился на СВО не как врач, а как участник. «У врачей есть такая особенность, что они могут мобилизоваться тогда, когда это нужно. Я уверен, что медики на спецоперации оказывают качественную квалифицированную помощь», — подчеркнул он.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/magomed-imanaliev-u-vrachej-est-takaja-osobennost-chto-oni-mogut-mobilizovatsja-togda-kogda-jeto-nuzhno/