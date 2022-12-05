Магомед Ханмирзаев навестил своего сына на передовой

Житель селения Караг Табасаранского района Магомед Ханмирзаев навестил своего сына Алимагомеда, который находится в зоне специальной военной операции, на передовой. Больше недели он находился на передовой, жил в блиндаже с солдатами и стал родным для всех бойцов. Его так и назвали «отец батареи».

По словам его сына Алимагомеда, не каждый может приехать на фронт ради родного сына.

«Я горжусь своим отцом. Рискуя своею жизнью, он преодолел весь этот тяжелый путь. Он пример молодому поколению, как надо любить свою Родину», — говорит солдат.