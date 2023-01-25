Магомед Гусейханов о предстоящей прямой линии Главы Дагестана

Руководитель движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов поделился ожиданиями от прямого эфира Главы Дагестана Сергея Меликова, который пройдет сегодня, 25 января, в 15:00.

«В первую очередь хотелось бы получить от руководителя региона Сергея Меликова полезную информацию. Мы гордимся тем, что живем в этой прекрасной республике, но, как и везде, здесь есть большие проблемы в сфере энергоснабжения и водоснабжения. Хотелось бы получить ответы на эти вопросы», — поделился Гусейханов.

Напомним, что трансляция прямой линии будет проходить на сайте РГВК «Дагестан» и в телеграм-канале Сергея Меликова.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/magomed-gusejhanov-o-predstojashhej-prjamoj-linii-glavy-dagestana/