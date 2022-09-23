Магомед Гусейханов: «Дагестанцы всегда были патриотами своей страны, республики, народа»

Руководитель движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов принял участие в мероприятии в поддержку референдума Донецкой и Луганской Народных республик. «Сегодня нас объединяет единство и гордость за Россию.

Наш президент Владимир Владимирович Путин верит в поддержку граждан страны, в непобедимую силу нашего народа. Под флагом Великой страны Владимир Владимирович отстаивает интересы страны и укрепляет безопасность в мире, соблюдая все нормы международного права. Специальная военная операция – это не поход к славе, а тяжелый труд, где россияне достойно и храбро выполняют свой долг. Эта трагедия мирных людей Донбасса, которые были более 8 лет под террором фашистов и неонацистов, это невыносимая боль и утрата за каждого погибшего человека. Я сам несколько раз побывал на территории Донбасса, Запорожья, Херсонской области, оказывая гуманитарную помощь от братского дагестанского народа. Я видел как мужественно, достойно, храбро выполняли поставленную перед ними задачу наши бойцы. Мы россияне воспитаны с детства любить свою родину и отстаивать целостность и суверенитет. Дагестанцы всегда были патриотами своей страны, республики, народа», — обратился к собравшимся Магомед Гусейханов.

Источник: Мирмол