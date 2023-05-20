Магомед Гаджимагомедов сопровождает священные реликвии пророка Мухаммада из Дагестана в Казань

Помощник главы Республики Дагестан Магомед Гаджимагомедов сопровождает реликвии Пророка Мухаммада (с.а.в.) в Казань, где они будут представлены в рамках торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены» с 20 по 21 мая.

«Изге Болгар жыены» — это ежегодный праздник в Болгаре, посвященный годовщине принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. В этом году праздник станет кульминацией культурной программы ХIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 2023, который в эти дни проходит в городе Казани. Выставка реликвий Пророка Мухаммада (с.а.в.) и его сподвижников станет одним из главных событий праздника.

Посмотреть на реликвии смогут все желающие в здании Памятного знака в Болгаре 21 мая после церемонии официального открытия «Изге Болгар жыены». На экспозиции будут представлены ценные предметы, принадлежавшие пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам.

Стоит отметить, что хранителем священных реликвий является муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди. Среди них: чаша и меч Пророка для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены Пророка Аиши и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница, походная фляжка и кольчуга Халида бин аль-Валида, кинжал Абу Бакра ас-Сиддика. Вещи собраны из фондов разных исламских центров мира.

Гостями праздника станут руководство Татарстана, религиозные деятели из регионов России и других стран, а также участники Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». В рамках праздника также будет организован коллективный намаз на площади у Соборной мечети, концерт, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Татарстана, турнир по борьбе на поясах, мастер-классы и многое другое.

Напомним, что в 2022 году праздновалось 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии. Мероприятия проходили во многих регионах России, в том числе и Дагестане.

Источник: Мирмол