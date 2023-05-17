Магомед Гаджимагомедов: «Лишь консолидация общества позволит приблизить Победу»

На платформе «Сильные идеи для нового времени» продолжается прием заявок. Каждый может представить идею, общественно значимую инициативу или проект и внести личный вклад в развитие страны.

Участвовать в конкурсе можно от своего имени, как организация или ИП. Заявки принимаются до 21 мая 2023 года. Граждане могут предложить на конкурс идею по темам: социальная сфера, технологии, кадры, экология, предпринимательство и цифровые сервисы.

Сильные идеи получат экспертизу и обратную связь от специалистов, обучение проектной команды, поддержку и финансирование, пилотное внедрение, а также презентацию заинтересованным партнёрам на крупных международных мероприятиях — ПМЭФ, ВЭФ, Конгресс молодых учёных и других.

Представители малого и среднего бизнеса могут предложить общественно значимые инициативы или проекты для развития страны, а также представить свой бизнес на конкурсе перспективных российских брендов. Для них подготовлены отдельные номинации: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Как отметил помощник руководителя Республики Дагестан Магомед Гаджимагомедов, в свете последних событий в стране народ должен сплотиться во благо общей цели – социально-экономического развития России: «Мы живем в такое время, когда на нашу страну идет санкционное давление со стороны коллективного запада. И лишь общими усилиями мы сможем сохранить стабильность нашего государства и улучшить качество жизни каждого россиянина. Лишь консолидация общества позволит приблизить Победу», — отметил Гаджимагомедов.

Напомним, что авторы 100 лучших идей и проектов лично расскажут о них на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 28-29 июня в Москве.

Источник: Мирмол