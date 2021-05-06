Магомед Давудов. Из плеяды победителей

Всегда большая ответственность писать материалы о тех людях, кто видел все ужасы​ войны, кто ценой своего здоровья, семьи и жизни добывал Победу. В семьдесят шестой юбилей Победы в Великой Отечественной войне мы имеем возможность лишь только вспоминать об участниках тех памятных событий, ибо их остается все меньше.

Храбрые сыны Дагестана своим мужеством и отвагой всегда были в авангарде советских войск и, не жалея себя, сражались за свободу Отчизны и братских народов.​

Из Агульского района на фронт ушли около тысячи человек. У каждого из них своя история и свой путь к Победе, для кого-то он стал смертельным, другие после разгрома фашистов вернулись в родные края и продолжали созидать на благо родной республики.

Магомед Магомедович Давудов, уроженец села Кураг, в числе других агульцев отправился на фронт. Его военная тропа прошла от Курской битвы до Берлина.​ Сложно даже представить, сколько сложностей и испытаний выпало на его долю в страшные 1941-1945 годы.​

Война не имеет перерыва или остановки, она либо есть, либо нет, и солдату нет возможности забыться и вспомнить о мире, ибо каждую минуту идет противостояние и борьба за Победу и жизнь.

По призыву на фронт Магомед Магомедович в первые дни войны вступил в ряды высшего партийного органа страны — Всесоюзной коммунистической партии. Воевал под Москвой, принимал участие в Курской дуге, освобождал Минск, Кенигсберг, Харьков, Севастополь, Берлин. За каждым городом тысячи павших, сотни и тысячи часов в огне и дыму, миллионы пуль… Между этими городами сотни и тысячи километров, которых прошел Магомед Магомедович Давудов.​

Особенно памятным он отмечает эпизод при битве под Москвой зимой 1941-1942 гг., когда пришлось встретиться с врагом лицом к лицу и сразиться в рукопашном бою. Магомед Магомедович всегда делился воспоминаниями о том, насколько трудно приходилось советским солдатам в борьбе против опытного и технически оснащенного противника.​ Однако наши солдаты обладали беззаветной любовью к Отечеству и стремлением только к победному исходу войны. Это придавало им силы.

Дважды Магомед Давудов был ранен: в первый день ноября 1943 года и в середине февраля победного сорок пятого года. Ранения пришлись в руку и обе ноги.

За отвагу и мужество Магомед Магомедович​ Давудов удостоен многочисленных медалей и наград, в числе которых орден Красной Звезды, ордена Славы второй и третьей степеней, медали «За отвагу», «За победу над Германией».​

Вернувшись домой, прославленный ветеран долгое время работал животноводом. За успехи в труде имеет правительственные награды.​

Будучи отцом восьмерых детей, Магомед Магомедович Давудов был примером не только для них, но и для всех детишек, которые всегда уважительно относились к отважному солдату с красивыми орденами.

Такие имена нельзя забывать, они должны быть примером для современных и будущих поколений. Их жизненный путь и отношение к людям – эталон гражданственности и гуманизма. Наша благодарность и уважение к их подвигу должны звучать через поколения, наш долг – сохранить и передать память об отважных ветеранах–агульцах нашим потомкам.​ ​

Алена Магомедова