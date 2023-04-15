Магомед Баачилов встретился с главами муниципальных образований северного Дагестана

Секретарь Совета Безопасности Дагестана Магомед Баачилов с рабочей поездкой посетил Кизлярский район. В здании администрации муниципалитета он провел встречу с представителями муниципальных образований севера республики и обсудил вопрос формирования резерва военной службы по контракту.

В мероприятии приняли участие глава Кизлярского района Аким Микиров, и.о. главы Тарумовского района Василий Джамалов, глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, заместитель главы г. Кизляра Сергей Гончаров, врио военного комиссара (городов Кизляр, Южно–Сухокумск и Кизлярского района) Рамазан Курамагомедов и военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников.

Как отметил Баачилов, бойцы российской армии достойно выполняют поставленные Верховным Главнокомандующим задачи, в пример привел имена семерых дагестанцев — Героев Российской Федерации, удостоенных высокой государственной награды, отличившихся в ходе специальной военной операции.

Внимание глав муниципальных образований обратили на проведение активов, сходов граждан, усиление информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации с привлечением лидеров общественного мнения о популяризации военных специальностей и престижа службы по контракту в войска Минобороны России.

Было рекомендовано систематически доводить до сведения населения информацию о возможном заключении контрактов, необходимом перечне документов и требованиях к кандидатам для прохождения контрактной службы, дополнительных социальных льготах и гарантиях, денежных выплатах, государственной поддержке участников СВО и членов их семей.

Магомед Баачилов напомнил собравшимся о необходимости придерживаться высокого организационного уровня мероприятий, предусмотренных планом весеннего призыва для прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил России. Весенний призыв не связан с проведением специальной военной операции, солдаты срочной службы не будут отправляться в зону СВО.