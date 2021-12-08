Баачилов Магомед Гусейнович — Герой России, участник первой и второй Чеченских войн, участник успешных спецопераций против бандформирований. Баачилов М.Г. родом с Чародинского района из села Мугурух. Сейчас ему 58 лет.

Генерал-майор Магомед Баачилов — пример выдающегося патриотизма и воинского духа, благодаря которым он бесстрашно вставал лицом к лицу с противником, спасал сослуживцев в боевых операциях и выполнял свой важный долг — охранял мир и покой родной республики и Отечества.

Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2007 года за мужество и героизм Баачилову Магомеду Гусейновичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами и медалью «За отвагу».

С сентября 2021 года вновь назначен секретарем Совета безопасности Республики Дагестан.