Магомед Баачилов от имени руководства Дагестана выразил соболезнования чеченским семьям, потерявшим близких во время артобстрела в Херсонской области

В рамках поездки в Чеченскую Республику секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Баачилов встретился с заместителем Председателя Совета безопасности Чеченской Республики, Героем России Вахидом Усмаевым, заместителем Секретаря чеченского Совбеза Тимерланом

Моллаевым и заместителем начальника Управления Росгвардии по ЧР Усманом Дакаевым, а также с коллективом Аппарата Совета безопасности ЧР.

От имени главы Дагестана, Правительства и Народного собрания республики Магомед Баачилов выразил соболезнования руководству Чечни и всему чеченскому народу в связи с гибелью их земляков в зоне СВО.