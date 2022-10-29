Герои Z

Магомед Баачилов от имени руководства Дагестана выразил соболезнования чеченским семьям, потерявшим близких во время артобстрела в Херсонской области

Оставить комментарий

В рамках поездки в Чеченскую Республику секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Баачилов встретился с заместителем Председателя Совета безопасности Чеченской Республики, Героем России Вахидом Усмаевым, заместителем Секретаря чеченского Совбеза Тимерланом
Моллаевым и заместителем начальника Управления Росгвардии по ЧР Усманом Дакаевым, а также с коллективом Аппарата Совета безопасности ЧР.

От имени главы Дагестана, Правительства и Народного собрания республики Магомед Баачилов выразил соболезнования руководству Чечни и всему чеченскому народу в связи с гибелью их земляков в зоне СВО.

Также читают:

Руководство Хасавюртовского района напутствовало д...
Салман Дадаев написал в своём Телеграм о доброволь...
Глава села Дарваг Табасаранского района оказал пом...
Наида Магомедова: “Идемарин вазифа э учин ватан ух...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.