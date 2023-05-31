Магомед Арипов: «В состав вошли представители практически всех отраслей жизнедеятельности Дагестана»

Член Общественной палаты Республики Дагестан нового созыва, председатель Координационного Совета ветеранских организаций войны в Афганистане Магомед Арипов прокомментировал итоги голосования.

«Сегодня мы завершили отбор членов Общественной палаты Дагестана. Выбор был непростой, потому что практически все кандидаты достойные, состоявшиеся люди, каждый из которых на своем месте профессионально занимается своей деятельностью. В состав вошли представители практически всех отраслей жизнедеятельности Дагестана. Будем работать для того, чтобы новый состав Общественной палаты Дагестана занял свою нишу в общественно-политической жизни республики и принес пользу дагестанцам. Готовы также сотрудничать и взаимодействовать со всеми общественниками, которые не вошли в новый состав», — поделился Магомед Арипов.

Источник: Мирмол