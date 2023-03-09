Магомед Арипов: «Подобного рода высказывания способствуют только разобщению дагестанского общества»

Председатель координационного Совета ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей погибших Арипов Магомед прокомментировал публикацию президента Фонда им. Имама Шамиля А. Хархачаева.

«В связи с публикацией президента Фонда им. Имама Шамиля Хархачаева А.М. хочу отметить следующее:

Уже больше года наша страна борется с фашизмом и нацистскими проявлениями в рамках СВО на территории Украины. В столь непростое время руководство республики всячески оказывает поддержку семьям военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Республиканскими властями организовываются гуманитарные конвои для новых субъектов нашей страны.

Многие общественные организации тоже принимают участие в сборе и отправке гуманитарной помощи, необходимых вещей для бойцов.

Считаю, что сегодня в республике достаточно наиболее актуальных и острых проблем, которые требует вмешательства и внимания со стороны как руководства республики, так и общественных деятелей.

Подобного рода высказывания способствуют только разобщению дагестанского общества, дают возможность украинским и проукраинским медиаресурсам использовать это в своих целях как средство пропаганды, направленной на раскол дагестанского и российского общества.

Обновление состава и «перезагрузка» Общественной палаты Дагестана не должны быть поводом напомнить о себе и делать столь громкие и неуместные заявления. Мы, общественники, тем более такая уважаемая организация, не должны опускаться до уровня оскорблений в социальных сетях», — сказал Магомед Арипов.