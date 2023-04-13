Общество

Магомед Алиханов встретился с военкомом Ахтынского района

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Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Магомед Алиханов вместе с и. о. главы Ахтынского района Робертом Гамзаевым встретился с военным комиссаром муниципалитета Рафиком Магомедовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы призывной кампании, дополнительные социальные льготы и гарантии для граждан, проходящих службу по контракту.

Военком отметил нюансы и сложности, с которыми район может столкнуться в ходе работы с призывниками.

Он также подчеркнул, что службу срочники будут проходить в течение года вдали от новых российских регионов и зоны СВО.

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