Магомед Алиханов: «Одной из ключевых тем послания Главы РД станут темпы реализации нацпроектов»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия», член Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Магомед Алиханов поделился ожиданиями от предстоящего послания главы региона Сергея Меликова:

«Политика Сергея Меликова носит социально-ориентированных характер, полагаю, что послание Народному собранию РД не станет исключением и он сделает акцент на вопросах поддержки граждан и улучшения качества их жизни. Думаю, именно поэтому, одной из ключевых тем послания станут темпы реализации нацпроектов, охватывающие все сферы жизнедеятельности населения, и входящие в народную программу партии «Единая Россия». Глава наверняка сформулирует, какие инструменты и механизмы надо включать, чтобы неукоснительно исполнялись все поставленные задачи качественно и в срок. Кроме того, с приходом Сергея Алимовича Меликова на пост Главы Дагестана в республике уделяется большое внимание национальной политике и религиозным объединениям. Уверен, что данная тема также будет затронута в послании и работа в данном направлении будет продолжена, учитывая ее важность для развития нашей многонациональной и многоконфессиональной республики», — поделился депутат.

Источник: Мирмол