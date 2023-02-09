Магнит расширит в Дагестане доступность местной продукции на полках торговой сети

Как отмечается, в планах за 5 лет у сетевого магазина создать в Дагестане более 180 торговых точек.
При этом, уже в республике работают 40 магазинов «Магнит», в некоторых из которых доля местной продукции дагестанских производителей варьируется от 30 до 50%.
Всего за счет открытия 180 точек планируется создать свыше 2000 рабочих мест.
Ранее премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов призывал торговые точки и магазины республики не заигрываться с ценами и искусственно не завышать их, создавая мнимый дефицит.
«В республике действительно нет крупного торгового объекта, который покрывает все потребности покупателей, и где созданы все условия для посетителей, включая парковочную зону и площадки для детей.
Потому развитие сети «Магнит» благоприятно скажется и на социально-экономическом развитии региона», — отмечал ранее премьер.
Более того, власти Дагестана уже прорабатывают с сетевым магазином создания в регионе первого крупноформатного гипермаркета.