Магнит расширит в Дагестане доступность местной продукции на полках торговой сети

Как отмечается, в планах за 5 лет у сетевого магазина создать в Дагестане более 180 торговых точек.

При этом, уже в республике работают 40 магазинов «Магнит», в некоторых из которых доля местной продукции дагестанских производителей варьируется от 30 до 50%.

Всего за счет открытия 180 точек планируется создать свыше 2000 рабочих мест.

Ранее премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов призывал торговые точки и магазины республики не заигрываться с ценами и искусственно не завышать их, создавая мнимый дефицит.

«В республике действительно нет крупного торгового объекта, который покрывает все потребности покупателей, и где созданы все условия для посетителей, включая парковочную зону и площадки для детей.

Потому развитие сети «Магнит» благоприятно скажется и на социально-экономическом развитии региона», — отмечал ранее премьер.

Более того, власти Дагестана уже прорабатывают с сетевым магазином создания в регионе первого крупноформатного гипермаркета.