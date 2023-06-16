«Магнит» расширит своё присутствие в Дагестане

На площадке ПМЭФ-2023 Сергей Меликов провёл встречу с директором по управлению розничной сети «Магнит» Русланом Исмаиловым.

Главной темой встречи, которая состоялась 16 июня, стали вопросы расширения дальнейшего взаимодействия. Сегодня в республике функционируют более пятидесяти торговых точек сети, в компании трудоустроены свыше 500 дагестанцев. Налоговые поступления в бюджет региона составили более двадцати шести миллионов рублей.

Большое внимание «Магнит» уделяет популяризации местных товаров, в республике сеть сотрудничает с несколькими десятками местных производителей.

В планах компании открыть в регионе до конца текущего года ещё не менее сорока магазинов.