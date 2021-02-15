Магистрант ДГУ Зайнулабид Гарунов разработал уникальную программу систематизации кадров

«Конфигурация для автоматизации и поиска кадров на платформе 1С: предприятие» — так называется система, разработанная Зайнулабидом Гаруновым, который представил данную разработку на конкурс президентских грантов и выиграл грант среди других полутора тысяч финалистов.

Разработка Гарунова позволит эффективно отбирать кадры по критериям, интерфейс системы интуитивно понятен, что позволит работать с ним даже начинающему пользователю. Система будет востребована в госучреждениях и предприятиях бизнеса.

Декан факультета информатики и информационных технологий ДГУ Заур Исмиханов подчёркивает, что компетенции Зайнулабида позволили бы ему трудоустроиться в больших компаниях и получать высокую зарплату, однако он предпочёл продолжить обучение. Такие кадры, как Зайнулабид позволят решить сложную задачу обновления кадрового резерва по направлению IT-технологий.