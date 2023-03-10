Магистрам теологии ДГИ были вручены дипломы

В историческом парке «Россия — моя история» в рамках торжественной церемонии были вручены дипломы выпускникам магистратуры по теологии ДГИ. В рамках мероприятия, ко всему присутствующим обратился ректор вуза ДГИ Нухкади Бахмудкадиев. Он выразил уверенность, что полученные знания станут прочным фундаментом в построении успешной карьеры.

«Теологии сегодня востребованы в обществе. Не сомневаюсь, вто вы сможете внести свой вклад в духовно-нравственное, гражданско-патриотическое состояние нашего общества», — сказал Бахмудкадиев.

В общей сложности дипломы получили свыше восьмидесяти человек. Среди выпускников и глава Миннаца РД Энрик Муслимов.