Магарамкентский район присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк на автомобиле»

Каждый житель муниципалитета имеет возможность присоединиться к акции, которая стартовала в районе, приклеив на окошечко в автомобиле портрет, фото героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции РФ.

Стоит отметить, что подобное участие в акции в рамках празднования Дня Победы, создает эффект прохождения Бессмертного полка не только в праздничный день.

Напомним, в этом году используются новые форматы, а это больше возможностей отдать дань памяти фронтовикам и всем, кто сражался и сражается с нацизмом на СВО.