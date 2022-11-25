Магарамкентский район отправил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс

‏Очередная партия гуманитарной помощи от администрации Магарамкентского района для военнослужащих-участников специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Республик, а также Херсонской и Запорожской областей направлена в республиканский оперативный штаб по координации гуманитарного реагирования, развернутый на базе Главного Управления МЧС России по Республике Дагестан.

На этот раз военнослужащим направлены комплекты предметов военной одежды и военной обуви (обмундирование), в частности, берцы летние и зимние, тёплые куртки и штаны зимние, термобелье, несессер в комплекте, сапоги резиновые, носки летние и зимние, футболки.

Газель с гуманитарной помощью для военнослужащих выехала со склада администрации района утром 22 ноября 2022 г.

Как отметил глава муниципалитета Фарид Ахмедов, помощь нашим военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, направлялась неоднократно.