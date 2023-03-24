Магарам Алимджанов: «Организация Поезда Победы — это огромный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи»

Председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Магарам Рамалданович Алимджанов накануне принял участие в торжественном мероприятии, связанном с прибытием в республику Поезда Победы.

По словам ветерана, поезд произвел на него огромное впечатление. «Поезд Победы» – это не просто музей. Это путешествие в героическое прошлое. В этих вагонах мы зримо видим нашу историю: мирное время, затем начало войны, сражение у стен Брестской крепости, блокадный Ленинград, ужасы концентрационных лагерей, санитарный вагон, партизанский лагерь, штаб, величайшие сражения той войны, воздушный и танковый бои и многое другое. Все это непременно надо показывать нашей молодежи. Особенно это актуально сегодня, когда фашизм пытается поднять свою поверженную 70 с лишним лет назад голову.

В прошлом году этот поезд Победы уже был в столице нашей республики. Тысячи махачкалинцев и жителей Дагестана посетили его тогда. Я признателен инициаторам очередного приезда Поезда Победы – Министерству по делам молодежи РД, организаторам самого передвижного музея за такое внимание, тем более что в этом году поезд Победы посетит также Дербент и Махачкалу. Считаю, что поезд Победы и подобные проекты – это очень правильная подача истории Великой Отечественной войны. Нам, и особенно нашей молодежи нельзя забывать прошлое, а также то, какой ценой была восстановлена страна. Мы живем и развиваемся только потому, что когда-то все жители огромного многонационального, сплоченного государства не взирая ни на что шли к Победе!»