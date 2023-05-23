Магарам Алиджанов: «Связи между Россией и Азербайджаном будут сохраняться и укрепляться»

Председатель Совета ветеранов Магарам Алиджанов отметил, что связи между Россией и Азербайджаном будут сохраняться и укрепляться на благо наших народов и стран: «Между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой всегда были крепкие дружеские отношения, которые также имеют стабильное экономическое развитие между странами. Что касается Дагестана и Азербайджанской Республики, то они имеют давние дружественные отношения, которые не только сохраняются, но и развиваются. Так сложилось, что в этом году две республики отмечают 100-летие Расула Гамзатова и Гейдара Алиева, которые сыграли большую роль в истории наших государств и наших республик. Для нас Азербайджан был, есть и будет братским краем, с которым мы имеем глубокие исторические корни. О заинтересованности Азербайджанской Республики в развитии отношений с отдельным регионом Российской Федерации говорил Глава Дагестана Сергей Меликов на Российско-Азербайджанском форуме в ноябре 2022 года. В частности, глава отметил, что мы не просто соседи, мы друзья. Причём эта дружба складывается из многовековых отношений между народами. Принимая во внимание высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами, дружеские связи между Азербайджаном и Дагестаном будут сохраняться и укрепляться на благо наших народов и стран», — сказал Алиджанов.

Источник: Мирмол