С сегодняшнего дня выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

В общей сложности, ВС РФ поражены более 1,3 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и т.д. Наступление российскими войсками в зоне конфликта идет точно и выверенно, чтобы не пострадали мирные граждане и гражданские объекты.

Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев освобождения украинских войск при добровольном сложении оружия, где им гарантируют безопасность и возвращение к семьям.

«Конфронтация между двумя государствами продолжавшаяся на протяжении 8 лет и итог, который мы наблюдаем, были неизбежны», — отмечает председатель правления Дагсоветветеранов Магарам Алиджанов.

По его словам, Россия приняла своевременное решение о наступлении. Он также отмечает, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

«Как военный человек, думаю, наши противники в течение нескольких лет накапливали силы, вооружение и боеприпасы. Если бы Россия не начала военную операцию, через определенное время нацистская украинская армия вторглась в Донецк и Луганск, стерев их с лица земли», — сказал Алиджанов.